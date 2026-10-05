La Junta de Extremadura recurrirá ante el Supremo el Real Decreto 556/2026

Mérida, 5 de octubre de 2026. Declaraciones del vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, en las que anuncia acciones legales contra el Real Decreto 556/2026. El vicepresidente informa de que la Junta de Extremadura va a "recurrir ante el Tribunal Supremo" dicho real decreto, relativo a "la capacidad ordinaria de acogimiento del sistema" de menores migrantes. Asimismo, el Ejecutivo autonómico prevé "pedir la suspensión cautelar del mismo, hasta que alto Tribunal dictamine si está ajustado o no derecho".