La Junta lanza la campaña 'Para estar contigo' para fomentar conciliación y corresponsabilidad

Sevilla, 6 de octubre de 2026. La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, ha presentado este martes en Sevilla la nueva campaña de la Junta de Andalucía para impulsar la conciliación y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las tareas domésticas y familiares. Bajo el lema 'Para estar contigo', la iniciativa, enmarcada en el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, pone el foco en las familias y en la necesidad de avanzar hacia un cambio cultural que permita alcanzar una igualdad real y efectiva.