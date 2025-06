Junta señala a Montero "cómplice" de Sánchez y recuerda que ha estado rodeada de "porquería"

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha calificado este lunes como "principal cómplice de Sánchez" el rol de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, "ahora que ya no está Santos Cerdán", en la crisis que afronta el Gobierno y el PSOE a raíz de los audios sobre el cobro de comisiones en las adjudicaciones de obras públicas por José Luis Ábalos, el propio Cerdán y Koldo García.En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en Sevilla en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía sobre 'Fundaciones en Acción', Nieto ha seguido ahondando sobre la figura de Montero para señalar que, como integrante de sucesivos Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía salpicados por el caso ERE, se trata de "una señora que ha estado sentada en muchos sitios donde había una cantidad enorme de porquería" y ha inferido de ello que si "no le llegó el olor en ningún momento, o no lo huele o no le disgusta".