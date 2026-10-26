Junts exige ceses y responsabilidades si el Govern no hizo "los deberes" con los disturbios

Barcelona, 26 de octubre de 2026. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha exigido ceses y responsabilidades si se demuestra que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona no hicieron "los deberes" para evitar los disturbios del fin de semana en la capital catalana, pese a tener todas las herramientas y recursos, según ella. "Damos 48 horas y veremos qué explicaciones dan. Cuando tengamos toda la información, desde las cámaras que convenga se hará todo lo que sea necesario, pero es evidente que debe haber responsabilidades y ceses si se confirma que tenían toda la información y no se hizo el trabajo", ha dicho este lunes en rueda de prensa.