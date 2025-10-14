Laribar se convierte en la Pyme del Año en Cádiz

Laribar Industrial se ha alzado con el premio Pyme del Año 2025 en Cádiz, un galardón de la Cámara de Comercio y Banco Santander.Con más de 50 años de historia, esta pyme de origen familiar, cuenta con una plantilla de más de 250 trabajadores y uno de los objetivos que se marcan es seguir creciendo.En su sector, la innovación y la tecnología forman un tándem indispensable.A lo largo de su trayectoria han abordado más de 10.000 proyectos de impacto. Una de las claves de su solvencia es la estabilidad financiera.Laribar avanza en eficiencia y en diversificación de proyectos y recursos con la mente puesta en seguir generando confianza y valor entre todos sus clientes y proveedores.