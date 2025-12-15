Llorca destaca la ausencia de incidencias de la borrasca en la Comunitat Valenciana

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado este lunes la ausencia de incidencias graves por la borrasca Emilia y al respecto ha recalcado: "Cuando las cosas se afrontan con previsión y te llega la información con el tiempo debido, pues se trabaja muy bien y se previene mejor las cosas". Llorca, en declaraciones a los medios, ha resaltado que "afortunadamente" la borrasca "descargó mucho sobre el mar y evitó que hubiese grandes incidentes en la Comunitat Valenciana". En ese sentido, ha señalado que durante el fin de semana ha seguido "estrechamente" la evolución de esa borrasca y que estuvo en contacto con la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y que habló "varias veces" con el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama.(Fuente: Generalitat)