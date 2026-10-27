Llorca dice que los últimos disturbios son "un motivo más para cambiar el Gobierno de España"

Valencia, 27 de octubre de 2026. El 'president' de la Generalitat Valenciana y presidente de la gestora del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que los disturbios ocurridos en los últimos días en Barcelona y Bilbao son "un motivo más para cambiar el Gobierno de España" en las elecciones generales del 29N porque "la sociedad está cansada de polarización" y, según él, al presidente Pedro Sánchez "le interesa y da la sensación de que la alimenta". "Es un motivo más para cambiar al Gobierno de España, un motivo más para que nadie se quede en casa y que el día 29 de noviembre vote a favor de ese cambio que necesita este país", ha manifestado. "Yo soy la antítesis de la polarización, yo intento siempre tener un lenguaje y una forma de actuar tranquila, porque yo creo que la sociedad está cansada de polarización. Es cierto que a Sánchez le interesa y que Sánchez da la sensación de que alimenta este tipo de cosas", ha sostenido el jefe del Consell.