Llorca ofrece a C-LM y al Gobierno "todos los medios que puedan ser necesarios"

Valencia, 28 de octubre de 2026. El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha expresado "toda la solidaridad" de la Comunitat Valenciana ante el accidente ferroviario en Toledo, además de poner a disposición de Castilla-La Mancha y del Gobierno "todos los medios de la Generalitat Valenciana que puedan ser necesarios". Llorca ha manifestado su consternación por la colisión de dos trenes en declaraciones a los medios tras visitar el puente de la antigua carretera N-III en Utiel (Valencia), que ha finalizado su reconstrucción por la dana del 29 de octubre de 2024. En nombre del gobierno valenciano, el jefe del Consell ha mostrado toda su solidaridad con todos los afectados, además de trasladar el pésame a las víctimas mortales del accidente ferroviario. (Fuente: Generalitat)