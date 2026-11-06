Llorca: "Sánchez empieza a preocuparse por la Comunitat a 23 días de dejar de ser presidente"

Valencia, 6 de noviembre de 2026. El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha considerado "una pena" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "empiece a preocuparse" por la Comunitat Valenciana "a 23 días de dejar de ser presidente". "Incluso --ha remarcado-- en situaciones tan dramáticas como la dana del 2024, donde apenas se han atendido las necesidades de los municipios, y sobre todo, y lo más importante, apenas ha atendido el problema de la seguridad en los barrancos y en los cauces de los ríos". "Qué pena y qué triste que a 23 días de que Sánchez deje de ser presidente del Gobierno se empiece a preocupar por nuestra tierra", ha exclamado el dirigente autonómico.