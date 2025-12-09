Llorca ve "grave" que Bernabé y Torró pudieran estar "encubriendo" comportamientos de Salazar

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha considerado "grave" que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, y la secretaria de Organización de este partido, Rebeca Torró, "parece que estaban encubriendo" los comportamientos del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar. Llorca ha lamentado tener "la sensación o la pena como valenciano de ver que, en cada uno de los escándalos de corrupción del socialismo, aparece un socialista valenciano", algo que le "preocupa muchísimo". "En los escándalos de corrupción apareció el señor --José Luis-- Ábalos, número 2 de los socialistas valencianos. Y ahora en este caso tan repugnante, sobre todo que es un caso vejatorio hacia el papel de la mujer, han aparecido en la escena Pilar Bernabé como responsable de Igualdad y número 3 del PSOE y Rebeca Torró como número 2 del PSOE, que parece que estaban encubriendo esos hechos", ha denunciado.