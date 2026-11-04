López defiende que el voto al PSOE en Euskadi "va directamente" a Sánchez "sin condiciones"

Bilbao, 4 de noviembre de 2026. El portavoz del PSOE en el Congreso y cabeza de lista por Bizkaia, Patxi López, ha afirmado que en las elecciones generales solo hay dos opciones de Gobierno, el del "progreso de Pedro Sánchez o el del retroceso de Feijóo y Abascal", y ha defendido que en Euskadi el voto al Partido Socialista es el único que "va directamente" a Sánchez, "sin condiciones, precios ni atajos". Además, ha destacado que, tras EEUU, Brasil y Serbia, España será el siguiente país en frenar "el populismo de extrema derecha que parecía que iba a arrasar con absolutamente todo".