López pide a Feijóo que "salga a dar la cara" sobre los supuestos pagos a Koldo

Bilbao, 5 de noviembre de 2026. El portavoz del PSOE en el Congreso y cabeza de lista por Bizkaia en los comicios del 29 de noviembre, Patxi López, ha instado al líder del PP Alberto Núñez Feijóo a que "salga a dar la cara" para "decir algo" sobre las informaciones que recogen la declaración del exasesor Koldo García que asegura que "querían pagarle un millón de euros para que mintiera". Según ha advertido, si "esto es verdad", el Partido Popular "se ha saltado el Estado de Derecho con tal de destruir a los socialistas".