Luis de la Fuente: "Gavi se merece una excepción siempre"

Madrid, 6 de noviembre de 2026. El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha asegurado que el centrocampista del FC Barcelona Gavi, que no ha sido convocado para los partidos de la Liga de Naciones ante República Checa e Inglaterra, "se merece una excepción siempre" y tendrá que "seguir mejorando" para regresar a una lista, además de reiterar que la final del Mundial 2030 "se debería jugar en España", aunque su ocupación es "preparar el mejor equipo para volver a ganar". (Fuente: RFEF)