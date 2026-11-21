Madrid, 21 de noviembre de 2026. Madrid ha encendido las luces navideñas este sábado en sus calles con un espectáculo bajo el título 'Del cielo a Madrid' y en el que fuegos artificiales y la voz de Pastora Soler han deleitado a los miles de asistentes en la plaza de Cibeles. Cinco niños ceutíes han sido los encargados, junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, de pulsar el botón que ha activado más de 14 millones de bombillas LED, que iluminarán más de 250 emplazamientos repartidos por los 21 distritos de la capital.