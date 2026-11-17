Madrid, 17 de noviembre de 2026. Después de 25 ediciones como Salón de los Mejores Vinos, el encuentro de referencia del sector, organizado por Peñín, evoluciona hacia MADRID TOP WINE by Peñín. Con el impulso de la Comunidad de Madrid, IFEMA MADRID reúne a más de 300 bodegas y 1.700 vinos de calidad de más de 70 zonas productoras, compradores, distribuidores y prescriptores con el objetivo de favorecer las relaciones comerciales y reforzar la visibilidad del vino español. La inauguración ha contado con la participación del consejero de Agricultura de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo Domínguez, junto a otras autoridades autonómicas. El encuentro busca dar respuesta al gran reto del vino español: reforzar su reconocimiento y prestigio en los mercados internacionales. Esta nueva etapa mantiene los criterios de selección que han hecho famoso a este evento: solo vinos que han obtenido entre 90 y 100 puntos en la Guía Peñín 2027. La mejor representación de la diversidad de territorios, variedades y estilos que caracteriza al panorama vitivinícola español. La nueva edición incorpora también un espacio dedicado a los microproductores y una representación destacada de los vinos de Madrid, además de un programa de catas y encuentros profesionales. MADRID TOP WINE by Peñín refuerza así su papel como escaparate del vino español de calidad, con un objetivo claro: convertir Madrid en la capital del vino de calidad.