Madrileños ofrecen una "impresionante" respuesta a la llamada para donar sangre

Madrid, 28 de octubre de 2026.
Los madrileños han vuelto a mostrar su carácter solidario con una "impresionante" respuesta al llamamiento para donar sangre tras el accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda (Toledo), tanto que desde la Comunidad de Madrid se ha instado a dejarlo para este jueves. "La respuesta de los madrileños a la petición de donación de sangre está siendo impresionante. Tanto, que pedimos a quien quiera hacerlo, espere ya a mañana y a los siguiente días, cuando seguirá siendo igual de necesario", ha pedido la presidenta regional en un apunte en su cuenta personal de la red social 'X'. "Estaba paseando por aquí y he decidido donar porque nunca se sabe si le puede pasar a un familiar o ser querido. Me he acercado a ayudar en lo que se pueda porque es un día indicado para esto. Estas movilizaciones son una muestra muy grande de lo fuerte que somos como pueblo", han declarado algunos de los donantes en Madrid.