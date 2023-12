Malú reinterpreta sus éxitos en su nuevo álbum 'A todo sí'

Malú celebra 25 años de carrera discográfica con 'A todo sí' (Sony Music), un disco en el que reinterpreta sus éxitos junto a grandes compañeros de la industria, un proyecto "inspirador y motivador" en su carrera, una en la que, ha reconocido, no había disfrutado hasta ahora. "Yo realmente en 25 años no he disfrutado, pero no lo sabía. Creía que disfrutaba de lo que hacía, pero ahora me doy cuenta de que no era así por esa exigencia asquerosa y ese control absoluto", ha explicado Malú (Madrid, 1982) sobre su relación con su carrera en una entrevista concedida a Europa Press.

Más información Malú

Sony