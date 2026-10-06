Mañueco tacha de "chapuza jurídica" los decretos y pide a Sánchez que copie el modelo de CyL

Valladolid, 6 de octubre de 2026. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha tachado de "chapuza jurídica" y de "improvisación absoluta" los dos reales decretos-ley de vivienda aprobados este martes en el Consejo de Ministros a través de una "trampa" para saltarse la voluntad del Congreso de los Diputados, ha criticado también, y ha aconsejado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que copie el "modelo de éxito" de la política de vivienda de Castilla y León. (Fuente: Cortes Castilla León)