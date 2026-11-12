Marlaska ordena investigar las cargas policiales de la huelga y prohíbe el gas lacrimógeno

Madrid, 12 de noviembre de 2026. Las cargas policiales de la huelga general tienen ya consecuencias en Interior. El ministro Marlaska mueve ficha y ordena investigar las intervenciones de los agentes durante las protestas del miércoles. Y va más allá: prohíbe utilizar gas lacrimógeno en los dispositivos policiales para controlar manifestaciones. La jornada dejó más de mil incidencias y 47 detenidos por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Veinte de ellos, en Madrid y seis, en Valencia. Y mientras se revisa la actuación policial, el Gobierno cierra filas en torno al ministro. (Fuente: Europa Press y Jovenes CCOO)