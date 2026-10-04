Más de 350 policías desplegados en el Trampolín (Ceuta) para la primera fase de su desalojo

Madrid, 4 de octubre de 2026. Más de 350 agentes de la Policía Nacional se han desplegado desde primera hora de este domingo en la playa del Trampolín, en Ceuta, para proceder a la primera fase del desalojo de los asentamientos chabolistas de migrantes. Los agentes han comenzado a distribuirse en la arena pasadas las 8:00h. Se han esparcido por el asentamiento dando golpes en las chozas con el fin de despertar a los migrantes que dormían en su interior. (Fuente: Europa Press / Ministerio de Inclusión)