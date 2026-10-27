Más de 400 alumnos estudian este curso la doble titulación de Bachillerato español-francés

Sevilla, 27 de octubre de 2026. Un total de 404 alumnos están matriculados en el programa Bachibac, que permite estudiar la doble titulación de bachillerato español-francés. Estos datos han sido ofrecidos por la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, durante la visita al Instituto de Educación Secundaria Margarita Salas de Sevilla, uno de los centros públicos que oferta esta modalidad. En declaraciones a los periodistas, la consejera ha señalado que esta doble titulación representa una oportunidad extraordinaria para el alumnado, ya que va mucho más allá del mero rendimiento académico y de la excelencia lingüística.