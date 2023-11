Más de un 60% de los españoles consigue ahorrar 288 euros al mes

Un 61,1% de la población declara poder ahorrar a final de mes y que la media del dinero acumulado es de 288,3 euros. Esta es una de las principales conclusiones que arroja el informe 'Hábitos de ahorro e inversión en España', una amplia encuesta elaborada por XTB, broker de inversión global.En lo que a objetivos se refiere, las razones principales del ahorro tanto a corto plazo como a largo plazo son muy diversas.En cuanto a los inversores, un 46% de la población ha invertido alguna vez y destina una media de 11.000 euros al año.Aquellos encuestados que declararon no haber invertido nunca especificaron que las razones principales para no hacerlo son el miedo a perder el dinero y el desconocimiento. A pesar de ello, 4 de cada 10 de los encuestados que no invierten se han planteado invertir en alguna ocasión.

