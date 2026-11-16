Publicado 16/11/2026 14:43:29 +01:00CET

El material electoral ya está preparado y comienza a salir hacia los colegios de Madrid

Madrid, 16 de noviembre de 2026. En la nave situada en el polígono industrial de La Garena, donde se concentra buena parte del trabajo que precede a la jornada electoral, el responsable de Procesos Electorales de la Delegación del Gobierno, Miguel Ángel Jiménez, ha explicado que las urnas y cabinas ya están repartidos en la mayor parte de los colegios electorales de la Comunidad de Madrid y que ahora es el turno del conocido como "material blando" como papeletas y sobres de votación que han comenzado a salir ya de este centro logístico para que todo esté preparado para las elecciones generales del 29 de noviembre y que se intensificará a partir de este lunes, con una previsión de entre 1.000 y 1.200 cajas diarias.