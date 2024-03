"Ourense no nos falló. Y nosotros no le podemos fallar a Ourense". Así de claro lo tiene el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, quien, "desde la lealtad" y sin "montar espectáculos", avanza que será reivindicativo con el Gobierno que dirige Alfonso Rueda, con las inversiones y medidas comprometidas con su provincia. "Ourense tiene muchas potencialidades, pero no le sobra nada", ha argumentado.