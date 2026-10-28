Al menos 30 muertos según el Gobierno de Castilla La Mancha en el siniestro ferroviario de Urda

Madrid, 28 de octubre de 2026. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha apuntado a un mínimo de 30 fallecidos tras el choque del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 que se ha registrado este miércoles en la localidad toledana de Urda, según fuentes del Ejecutivo castellanomanchego. El siniestro se habría registrado a las 8.54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según la última información oficial hasta el momento. (Fuente: EP/Guardia Civil/Emergencias/Capital Radio/)