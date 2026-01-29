METT Barcelona celebra su inauguración institucional en la nueva era del Gran Hotel La Florida

El hotel METT Barcelona ha celebrado hoy su acto institucional de inauguración en el renovado Gran Hotel La Florida, un edificio símbolo de la Barcelona más elegante del siglo XX. Se trata del primer complejo de la compañía en Catalunya y el segundo en España. Este hotel abrió sus puertas al público el pasado mes de septiembre tras una inversión de 15 millones de euros y pretende ser un referente del lujo contemporáneo de la ciudad de Barcelona. La inauguración ha contado con la participación del teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls; la directora general de Turismo de la Generalitat de Catalunya, Cristina Lagé; y el comisionado para la Gestión del Turismo Sostenible de Barcelona, José Antonio Donaire; en un acto que ha rendido homenaje a Barcelona y a la tradición catalana. El nuevo hotel, que genera más de 80 empleos directos, ofrece 70 habitaciones y suites, un área de spa y fitness, una oferta gastronómica mediterránea y espacios sociales abiertos a residentes y visitantes. La compañía también prevé este 2026 la apertura de Casa METT Sitges para continuar así su expansión en Catalunya.