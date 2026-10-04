Miles de personas salen a las calles de Bilbao para rechazar "el negocio de la vivienda"

Bilbao, 4 de octubre de 2026. Miles de personas han vuelto a salir este domingo por las calles de Bilbao para rechazar "el negocio de la vivienda" y apelar a seguir con la "ola movilizadora" para "revertir situaciones tremendamente injustas" de personas que no tienen vivienda o que son desahuciadas. Convocada por el sindicato LAB, bajo el lema 'Borroka da giltza. No al negocio de la vivienda', la manifestación ha partido de la Plaza Elíptica para acabar en la acampada instalada en la Plaza del Arriaga de la capital vizcaína. En la cabeza de la marcha, se encontraban vecinos de Los Ocho de Erandio (Bizkaia) en riesgo de desahucio. "No nos vamos, nos quedamos" o "fondos buitres, fuera del barrio", han sido algunas de las proclamas que se han gritado.