Madrid, 20 de noviembre de 2026. Declaraciones de la candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, quien en un acto de campaña junto a Gabriel Rufián, ha recordado los enfrentamientos que mantuvo con el PSOE durante su etapa en el Ministerio de Igualdad y ha acusado a los socialistas de haber rebajado sus reivindicaciones. "La derecha, claro que nos atacó, muy duramente, pero fue el Partido Socialista el que nos dijo que hacíamos ruido, que habíamos llegado demasiado lejos", ha afirmado. (Fuente: Podemos)