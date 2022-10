La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, defiende la subida de las pensiones y se dirige a quienes lo critican: "Empobrecer a los pensionistas no hace que los jóvenes tengan más posibilidades. Los jóvenes no compiten contra los mayores. Enfrentar a ambos no es serio, es simplemente mezquino".(Fuente: Imágenes Satélite SATÉLITE)