Montero ve en nuevas detenciones de 'caso Koldo' otro ejemplo más de "corrupción bipartidista"

Madrid, 6 de noviembre de 2026. La eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha asegurado que las nuevas detenciones efectuadas en relación al 'caso Koldo' son otro ejemplo de la corrupción ligada al bipartidismo de PSOE y PP. Durante su intervención este viernes en los 'Desayunos informativos de Europa Press' ha advertido que la corrupción hace perder la confianza de la gente en los gobiernos y una muestra de que los ejecutivos no están sirviendo "para hacer cumplir la ley ni garantizar la igualdad de oportunidades".