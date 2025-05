Morant avanza que el Gobierno hará "frente" a la Ley de Universidades de Ayuso

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha afirmado que el Gobierno "va a hacer frente" a la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) en la que está trabajando la Comunidad de Madrid. "Yo no voy a hacer como ella, no voy a decir que voy a recurrir algo que todavía no está escrito, pero le adelanto que el Gobierno de España también le va a hacer frente a su nueva Ley de Universidades. Ayuso hoy ha presentado su ayusazo, que es un tijeretazo en toda regla a la universidad pública", ha señalado este lunes Morant.