Morant dice que le "da igual" lo que diga Leire Díez: "El PSOE le ha expulsado de militancia"

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha recalcado que le "da igual" lo que diga la exmilitante socialista Leire Díaz, quien "se tendrá que someter a la justicia" tras su detención en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. "Lo que diga Leire Díez me da igual. El Partido Socialista ha expulsado a esta señora de la militancia y, por tanto, como partido no tenemos nada que decir. Y la señora Leire Díez y el resto de detenidos se tendrán que someter a la justicia", ha manifestado, y ha rechazado hacer más valoraciones al respecto porque "está bajo secreto" judicial. Así lo ha manifestado este jueves por la tarde antes de asistir a un congreso en València, preguntada por si el PSOE "tiene miedo" a lo que pueda manifestar Leire Díez cuando ella dice que representaba a los socialistas.