Morant promete "dejarse la piel" para frenar a PP y Vox: "Esto va de derechos o de derechas"

Valencia, 6 de octubre de 2026. La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha prometido este martes "dejarse la piel" para frenar a PP y Vox en las elecciones del 29 de noviembre: "Esto va de la gente o de los buitres, va de derechos o de derechas". En este sentido, cree que en esta convocatoria electoral la ciudadanía española "tiene el derecho a construir una mayoría parlamentaria de progreso para seguir avanzando en derechos". "Somos muchos más los que queremos esos derechos y somos muchos más los que los necesitamos", ha asegurado la líder de los socialistas valencianos quien ha asegurado que en la Comunitat Valenciana "fuimos los primeros en tener un gobierno PP-Vox, y vamos a ser los primeros en demostrar que podemos frenarlos". Morant ha criticado que el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, no haya también adelantado los comicios autonómicos. "¿Qué ha pasado, le ha faltado valor o no le han dado permiso?", se ha preguntado.