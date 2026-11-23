Sevilla, 23 de noviembre de 2026. El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha considerado este lunes que su partido volverá a ser el más votado en Andalucía en las elecciones generales del 29 de noviembre, como ya ocurrió en las de julio de 2023, lo que supondría la quinta "victoria electoral consecutiva" en la comunidad, y se ha mostrado convencido de que el pacto de gobierno que alcanzó con Vox tras los comicios autonómicos del pasado mes de mayo no supondrá "desgaste o castigo" por parte del electorado.