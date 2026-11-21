Lucena (Córdoba), 21 de noviembre de 2026. El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este sábado que su partido gane las elecciones generales del 21 de noviembre "bien, con claridad y contundencia" para poner a España "a funcionar". "Estoy muy ilusionado porque ya solo estamos a ocho días del cambio; podemos cambiar esto de una vez por todas", ha señalado Moreno, quien ha indicado que "hay otra España posible, la del PP y de Alberto Núñez Feijóo, que tenemos a la altura y al alcance de la mano".