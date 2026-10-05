Moreno pide "no tener miedo a la alternancia"

Málaga, 5 de octubre de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes, tras anunciar el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, la convocatoria de elecciones generales el próximo 29 de noviembre, que "ya era hora de darle voz a los españoles" porque no quedaba "más camino" que ese. Ha indicado que estos comicios son "muy importantes" porque van de "salvar y proteger" la democracia, y ha considerado que no hay que tener "miedo a la alternancia" en el país.