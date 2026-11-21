Cabra (Córdoba), 21 de noviembre de 2026. El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este sábado que es necesario que "los ojos de la transparencia" del Partido Popular estén presentes en todas las mesas electorales porque hay que "velar por la seguridad" de las elecciones generales del 29 de noviembre y hay que estar "muy pendientes". "Lo tenemos al borde, yo diría que ya lo estamos acariciando con las yemas de los dedos", ha dicho sobre la llegada del PP al Gobierno, pero ha insistido en que no hay que "confiarse".