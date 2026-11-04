Moreno reactiva para Urda el grupo de trabajo para ayudas a víctimas Adamuz

Sevilla, 4 de noviembre de 2026. El Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno tiene previsto reactivar el grupo de trabajo que impulsó tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado mes de enero, que incluyó el nombramiento de un comisionado que "se va a poner en contacto con las víctimas" que ha ocasionado el siniestro que tuvo lugar en Urda (Toledo) la semana pasada, también con dos trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla implicados, y que ha provocado la muerte de 69 personas. (Fuente: Junta de Andalucía)