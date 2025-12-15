Moreno trabajará "hasta el último minuto" por una amplia "mayoría" en las autonómicas

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes, tras conocerse la encuesta sobre intención de voto en las elecciones autonómicas hecha pública por el Centra, que trabajará hasta el "último minuto" por lograr una amplia "mayoría" porque no tenerla implica "inestabilidad".Así se ha pronunciado Moreno, durante su intervención, en Jerez de la Frontera (Cádiz), en un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía de la mano de la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Moeve titulado 'Autónomos y emprendedores impulsan la Andalucía del futuro', y tras hacerse público el barómetro del Centra, en el que se recoge que el PP-A volvería a ganar las próximas elecciones andaluzas con el 40,2% de los votos y una ventaja de 18,8 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 21,4% de los sufragios y caería hasta los 25-28 escaños, de forma que los 'populares' podrían mantener por la mínima o perder la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico que lograron en los comicios celebrados en junio de 2022.