Moreno ve muy "difícil" la continuidad del Gobierno, aunque "Sánchez es un superviviente"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes que ve "muy difícil" la continuidad del Gobierno central, aunque ha expresado que "todos sabemos" que el jefe del Ejecutivo español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es un "superviviente".Así se ha pronunciado Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación en Jerez de la Frontera (Cádiz), tras intervenir en un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía de la mano de la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Moeve titulado 'Autónomos y emprendedores impulsan la Andalucía del futuro'.