Muere el delantero del Tenerife Jesús de Miguel, tras el choque con el jugador del Andorra

Madrid, 3 de noviembre de 2026. Trágico desenlace para Jesús de Miguel. El futbolista del Tenerife ha fallecido este martes a los 29 años, según ha comunicado el propio club en sus redes sociales. El delantero sufrió una parada cardiorrespiratoria durante el encuentro de este lunes frente al Andorra, después de recibir un fuerte golpe en el tiempo de descuento. El impacto, provocado por un rodillazo del portero visitante, le hizo perder el conocimiento sobre el terreno de juego. Los servicios médicos tuvieron que practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de trasladarlo en ambulancia al hospital. (Fuente: Europa Press y CD Tenerife)