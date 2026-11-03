Muñoz pide al PP "menos lecciones" y critica que estén "protegiendo" a Mazón: "Es indignante"

Valencia, 3 de noviembre de 2026. El síndic del PSPV, José Muñóz, ha reclamado al PP "menos lecciones", ya que ha reprochado al jefe de los 'populares' y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que esté "protegiendo" al 'expresident' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que "continúa ocupando su escaño, protegido por aforamiento" ante la justicia y "ha cobrado de Les Corts 1.931 euros por dietas de kilometraje cuando dispone de chofer en su oficina de 'expresident'": "Esto es absolutamente indignante". Por ello ha reclamado al diputado "que devuelva estas dietas cobradas indebidamente" porque ese dinero "es de los valencianos". Asimismo, ha criticado la "indignidad" de las declaraciones realizadas este martes por el secretario general del PP, Miguel Tellado, al decir que "la dana y los 234 fallecidos se produjeron porque no hubo avisos previos, cuando todos sabemos que si se produjeron estas víctimas mortales fue porque el ES-Alert llegó tarde y porque Mazón estuvo en un reservado en El Ventorro".