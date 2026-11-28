Murcia, 28 de noviembre de 2026.
El presidente regional, Fernando López Miras, ha confirmado esta mañana, tras la reunión de urgencia mantenida para evaluar "la situación arriesgada, preocupante y peligrosa" del traslado del buque MED Emre, que el Ejecutivo autonómico va a presenta un recurso al TSJ de Madrid para que se suspenda ese traslado. López Miras habla de un "riesgo medioambiental cierto y evidente" que, cada minuto que pasa, "está más cerca", algo que el presidente murciano no entiende porque "lo van a traer al puerto más alejado de donde ha ocurrido ese accidente".
(Fuente: Fernando López Miras)