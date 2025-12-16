Nace Hii Future, la plataforma que une ciencia, asistencia y comunidad para innovar ante el VIH

España se enfrenta al desafío de transformar la respuesta al VIH en un contexto que no baja de 3000 nuevos diagnósticos en los útimos 10 años, donde la cronicidad y envejecimiento de la población, entre otros son retos clave. Para responder a esta necesidad y transformar el cuidado del VIH con proyectos colaborativos, ViiV Healthcare ha presentado Hii Future.Anclado en la evolución hacia un modelo óptimo de cuidados, Hii Future se basa en el fomento de la innovación en VIH en todas sus formas.La iniciativa conecta a profesionales sanitarios, ONGs, administraciones, y científicos para crear proyectos reales y sostenibles.Hii Future nace para avanzar en la mejora de la calidad de vida de las personas con VIH y acelerar el camino hacia el fin de la epidemia de VIH en España.