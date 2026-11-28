Madrid, 28 de noviembre de 2026. Las 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española en virtud de la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como 'ley de nietos', pero tienen suspendido cautelarmente su derecho a voto en estas elecciones por orden del Tribunal Supremo (TS), podrán entregar sus papeletas si votan presencialmente en las elecciones del domingo y los sobres electorales que hayan enviado desde fuera o dentro de España llegarán a las mesas electorales, pero no se meterán en las urnas, no se contarán y quedarán apartados.