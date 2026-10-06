La NFL en España aspira a una medalla en flag football si logra estar en Los Ángeles 2028

Madrid, 6 de octubre de 2026. El director de la NFL en España, Rafael de los Santos, ha confiado en las posibilidades de España en el flag football de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Asegura que el país parte con ventaja por su tradición en deportes de equipo y por el creciente interés que está despertando esta disciplina. De los Santos espera que España pueda estar presente en los Juegos y se muestra especialmente ambicioso: asegura que, si la selección logra clasificarse, "seguro que ganaremos una medalla".