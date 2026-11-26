Córdoba, 26 de noviembre de 2026. El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha advertido este jueves en Córdoba que el mayor riesgo de la inteligencia artificial (IA) para el tejido productivo andaluz es quedarse al margen de ella, pues, aunque la IA "también tiene aspectos que nos preocupan", en el Gobierno andaluz tiene "claro que lo más peligroso es no adoptarla", de forma que, "o la incorporamos a nuestros procesos productivos o quedaremos fuera de la capacidad de competir", ha afirmado.