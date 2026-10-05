Nogueras cree que Sánchez debería haber convocado antes: "Nos toca decidir a los catalanes"

Barcelona, 5 de octubre de 2026. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha considerado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería haber convocado elecciones mucho antes: "Ahora ya no decidirá Pedro Sánchez y sus socios, ahora nos toca decidir a los catalanes qué país y qué modelo de sociedad queremos". En declaraciones enviadas a los medios, ha asegurado que Junts son los únicos que se han plantado "ante el radicalismo de los dos extremos y ante la confrontación de las dos españas a la que el resto se ha dejado arrastrar" y que siempre han puesto por delante a los catalanes. (Fuente: Junts)