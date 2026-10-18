Nogueras (Junts) afirma que si tienen fuerza pueden "influir en todo lo que pasa en Madrid"

Barcelona, 18 de octubre de 2026. La candidata de Junts al Congreso por Barcelona y portavoz del partido en la Cámara en la anterior legislatura, Míriam Nogueras, ha replicado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóó, que Junts registró hace 3 años una ley antiokupas en el Congreso que se admitió a trámite y "está bloqueada por los bloques españoles". Así se ha expresado en un apunte en 'X' en respuesta a las palabras de Feijóo este domingo en Barcelona, donde ha pedido al alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier Garcia Albiol, que lidere la ponencia de una ley contra la ocupación. (Fuente: Junts)