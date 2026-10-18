Publicado 18/10/2026 17:07:19 +02:00CET

Nogueras (Junts) afirma que si tienen fuerza pueden "influir en todo lo que pasa en Madrid"

Barcelona, 18 de octubre de 2026. La candidata de Junts al Congreso por Barcelona y portavoz del partido en la Cámara en la anterior legislatura, Míriam Nogueras, ha replicado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóó, que Junts registró hace 3 años una ley antiokupas en el Congreso que se admitió a trámite y "está bloqueada por los bloques españoles". Así se ha expresado en un apunte en 'X' en respuesta a las palabras de Feijóo este domingo en Barcelona, donde ha pedido al alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier Garcia Albiol, que lidere la ponencia de una ley contra la ocupación. (Fuente: Junts)