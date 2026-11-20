Barcelona, 20 de noviembre de 2026. La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha asegurado este viernes que están "muy lejos" del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, pero que aún lo están más de PP y Vox. "No les vemos ni con prismáticos a esta gente", ha subrayado en declaraciones a los medios al preguntársele por las reacciones a la entrevista de 'El Mundo' del expresidente de la Generalitat y líder del partido, Carles Puigdemont